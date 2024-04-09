Непревзойденный мэстро классической музыки, Дзё Хисаиси, собирается поразить своих поклонников по всему миру с выходом своего второго альбома, запланированного на 28 июня 2024 года.

Альбом Joe Hisaishi in Vienna‎ является сборником изысканных классических произведений, отражающих его утонченную технику и чувствительность как композитора и дирижера. Одно из главных и ожидаемых событий альбома – релиз композиции Symphony No. 2, премьера которой состоялась в Киото в 2021 году, но впервые записана она была только недавно при участии Венского симфонического оркестра и Венской филармонии под руководством самого Хисаиси. Особое внимание заслуживает трек Viola Saga, в исполнении известного солиста альты, Антуана Тамести. Этот трек, являющийся ведущим в этой работе, получил высокие оценки с момента его релиза в Японии в 2022 году.

Предварительные заказы на CD, винил (2-LP набор) и цифровые копии открыты на официальном сайте Deutsche Grammophon. Запись Viola Saga: Movement 2 уже доступна для прослушивания на всех основных цифровых площадках.

В середине нулевых композитор исполнил свою давнюю утопическую мечту — возглавил сформированный в рамках Нового японского филармонического оркестра Мировой оркестр мечты. Дзё, одержимый идеей совмещения классической и современной музыки с приемами симфонического письма, собрал лучших музыкантов и составил оригинальную программу, которая по сей день пользуется популярностью во всем мире. Подробнее с творчеством Дзё Хисаиси можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

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