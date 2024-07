Сегодня в своих социальных сетях композитор Чэд Лоусон представил свой новейший музыкальный шедевр Sanctuary, который войдет в новый альбом Лоусона, Where We Are, предлагая поклонникам на мгновение задуматься о своем внутреннем спокойствии. Это произведение призывает слушателей исследовать глубины своей души и обратиться к собственным источникам утешения.

Sanctuary — это не просто песня, это приглашение остановиться среди хаоса повседневной жизни и вновь обрести покой внутри себя. Композиция олицетворяет эмоциональные объятия и была написана, чтобы стать мирной гаванью, к которой слушатели могут обратиться, когда понадобится минутка уединения среди жизненных потрясений. С мягкими мелодиями и успокаивающими гармониями композиция Лоусона служит направляющим светом, ведущим слушателей к их личным убежищам.

«Отведите несколько мгновений, чтобы погрузиться в себя, чтобы найти свое личное убежище – место для воссоединения с самим собой, место, где вы находите покой»‎, – поделился Лоусон в своем посте в социальных сетях. «Остановитесь, слушайте и размышляйте. И пусть вы найдете надежду и утешение в прослушивании»‎.

Релиз нового альбома композитора Where We Are состоится 19 июля, предзаказ доступен по ссылке https://chadlawson.lnk.to/whereweare. Тем временем, Лоусон приглашает отправиться в путешествие к своему мирному пристанищу с его последним музыкальным творением, которое уже доступно для прослушивания:

Chad Lawson – Sanctuary.

Чэд Лоусон (Chad Lawson) — американский пианист и композитор, автор изысканных композиций, объединенных общим названием «Вариации Шопена» и основанных на самых известных фортепианных миниатюрах польского классика. Альбом Лоусона The Chopin Variations достиг первых позиций в чартах iTunes, Amazon и Billboard. Композитор пишет также оригинальную музыку для телевидения – она звучит в сериалах «Ходячие мертвецы», «Дневники вампира» и рекламе ведущих мировых брендов. Подробнее с творчеством Чэда Лоусона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

