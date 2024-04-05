Композитор Ханна Ранижевска, наиболее известная под псевдонимом Хания Рани, отмечает пятилетие с момента выхода своего дебютного альбома Esja. В этом особом для нее периоде она разделяет свои мысли о пути, пройденном за это время, и о том, как музыка изменила ее жизнь.

«Пять лет прошло с момента выпуска моего первого альбома Esja. Это время пролетело так быстро, словно это было только вчера, но в то же время, кажется, будто это было уже давно”, – говорит пианистка. «Esja полностью изменила мою жизнь, открыв новые возможности в мире музыки. Я никогда не предполагала, что могу сделать музыку своим основным занятием. Мой дебютный альбом отражает что-то по-настоящему подлинное и чистое – это просто набор записей, созданных из любопытства и страсти»‎.

Хания делится воспоминаниями о записи Esja, начавшейся в 2016 году в Берлине и продолжившейся в Исландии под руководством звукорежиссера Петра и продюсера Бергура Ториссона. «Это было настоящим приключением. Мы работали днем и ночью, записывая идеи, пока не достигли желаемого звучания»‎. Свой успех Хания отчасти приписывает лейблу Gondwana Records, куда попала благодаря своим демо. «Узнав о Gondwana Records, я решила отправить им свое демо, и они откликнулись. Это было началом нового этапа в моей карьере»‎.

«Я благодарна всем за поддержку и веру в мою музыку. Мысли и слова не могут передать всю мою благодарность»‎, – заключает Хания, готовясь к новым творческим вызовам в будущем.

Послушать первую композицию из дебютного альбома можно по ссылке:

hania rani – esja

Хания Рани (Hania Rani) — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Хания Рани можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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