В конце прошлого года в социальных сетях стала вирусной песня Toss a coin to your witcher, или «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», в исполнении барда Лютика из сериала «Ведьмак» от Netflix. Она буквально всколыхнула весь интернет и породила массу мемов и шуток, не говоря уже о многочисленных кавер-версиях. Авторы песни, как и всего саундтрека к нашумевшему сериалу — композиторы Джиона Остинелли и Соня Белоусова. На днях Netflix выпустил документальную короткометражку о том, как снимали первый сезон. В ней создатели шоу рассказали, как появился на свет этот прилипчивый мотив. По словам актера Джоуи Бэйти, сыгравшего роль Лютика, авторы хотели, чтобы песня была с одной стороны похожа на «народное творчество», а с другой напоминала типичный поп-хит. Именно поэтому она получилась такой запоминающейся. Однако даже создатели сериала и Netflix не ожидали, что песня станет настолько популярной.

Выпускница РАМ им. Гнесиных, Колледжа Беркли и Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, Соня Белоусова (Sonya Belousova) уже в восемь лет вышла на сцену Санкт-Петербургской филармонии, но известность получила как автор проекта Player Piano, созданного совместно с режиссером и сценаристом Томом Греем. За плечами американской пианистки и композитора российского происхождения партитуры для балета, музыка для многих популярных сериалов, в числе которых «Декстер», «Мгла», «Романовы», «Священная ложь», «Местный», фильмов «Искусство обмана» и «Расправа» в тандеме со швейцарским композитором Джиона Остинелли (Giona Ostinelli).

Между тем, в 2021 году Россию впервые посетит группа Percival, соавторы саундтрека к видеоигре «Ведьмак 3: Дикая охота». Оригинальные композиции в живом исполнении фолк-музыкантов, без которых невозможно представить захватывающие приключения Геральта, можно будет услышать в сопровождении уникального аудиовизуального шоу 10, 11 и 12 марта в Москве и 13 и 14 марта в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/percival

Созданная в 1999 году группа Percival Schuttenbach получила свое название в честь одного из персонажей книги Анджея Сапковского «Ведьмак». Своему уникальному, богатому звучанию польский коллектив обязан пестрому составу участников и широкому кругу интересов его основателей. За свою более чем 20-летнюю историю группа выпустила восемь полноформатных альбомов Настоящим же прорывом для музыкантов стало участие вместе с композитором Марцином Пшибыловичем в записи саундтрека к третьей части видеоигры о ведьмаке Геральте, который был удостоен многочисленных наград и считается одним из лучших в истории жанра. Подробнее с творчеством Percival можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.