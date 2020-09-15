Японский композитор выступил автором оригинального саундтрека к драме «Настоящие матери» (True Mothers, Asa ga Kuru) режиссера Наоми Кавасе. Экранизация японского бестселлера Мицуки Цудзимура о хитросплетениях человеческих отношений и современных проблемах института семьи была отобрана для участия в 73-м Международном Каннском кинофестивале в подкатегории «Верность». И если фильм пока доступен лишь в ограниченном прокате, то уже сегодня можно послушать одно из произведений, которое вторит названию картины — True Mothers. Полностью же официальный саундтрек из 19 произведений в формате альбома увидит свет 23 октября.

Акира Косемура (Akira Kosemura) — японский композитор родом из Токио, владелец собственного лейбла Schole Records, выпускающего фортепианную музыку с участием струнных, духовых, синтезаторов и полевых записей. Акира пишет музыку для кино, театра и рекламы таких брендов, как Nikon и Ikea. В числе его работ саундтреки к популярным телесериалам, короткому метру, современному балету MANON хореографа Кимихо Хюльберта (Kimiho Hulbert) и саунд-дизайн для павильона Японии на международной выставке Milan EXPO.