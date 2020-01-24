Опубликована оригинальная аудиодорожка к сериалу «Ведьмак», созданная композиторским тандемом американки Сони Белоусовой и швейцарца Джиона Остинелли. Именно Соня является автором Toss a coin to your witcher, или «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» — песни в исполнении барда Лютика, которая под конец 2019 года всколыхнула весь интернет и породила массу мемов и шуток, не говоря уже о многочисленных кавер-версиях. Буквально на этой неделе стало известно, что «Ведьмак» стал самым просматриваемым оригинальным сериалом Netflix. Его успех также повысил продажи книг Анджея Сапковского, на которых основаны телевизионная сага.

По словам Белоусовой, для каждого из восьми эпизодов первого сезона они с Джиона создали около часа музыки в студиях в Лос-Анджелесе и в Лондоне. Для записи композиторы приглашали ансамбли и солистов, использовали более 60 инструментов из самых разных стран мира, от Венгрии до Китая. Некоторые из них были специально изготовлены в США.

Выпускница РАМ им. Гнесиных, Колледжа Беркли и Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, Соня Белоусова (Sonya Belousova) уже в восемь лет вышла на сцену Санкт-Петербургской филармонии, но известность получила как автор проекта Player Piano, созданного совместно с режиссером и сценаристом Томом Греем. За плечами американской пианистки и композитора российского происхождения партитуры для балета, музыка для многих популярных сериалов, в числе которых «Декстер», «Мгла», «Романовы», «Священная ложь», «Местный», фильмов «Искусство обмана» и «Расправа» в тандеме со швейцарским композитором Джиона Остинелли (Giona Ostinelli).

Между тем, уже этой осенью Россию впервые посетит группа Percival, соавторы саундтрека к видеоигре «Ведьмак 3: Дикая охота». Оригинальные композиции в живом исполнении фолк-музыкантов, без которых невозможно представить захватывающие приключения Геральта, можно будет услышать в сопровождении уникального аудиовизуального шоу 18 и 19 сентября в Москве и 20 сентября в Санкт-Петербурге. Информация и последние билеты: https://neoclassica.ru/percival

Созданная в 1999 году группа Percival Schuttenbach получила свое название в честь одного из персонажей книги Анджея Сапковского «Ведьмак». Своему уникальному, богатому звучанию польский коллектив обязан пестрому составу участников и широкому кругу интересов его основателей. За свою более чем 20-летнюю историю группа выпустила восемь полноформатных альбомов Настоящим же прорывом для музыкантов стало участие вместе с композитором Марцином Пшибыловичем в записи саундтрека к третьей части видеоигры о ведьмаке Геральте, который был удостоен многочисленных наград и считается одним из лучших в истории жанра. Подробнее с творчеством Percival можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.