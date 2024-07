Йоханн Йоханнссон умер в 2018 году, но, будучи одним из самых выдающихся композиторов своего времени, оставил после себя наследие и целый ряд работ, в который вошли саундтрек к таким фильмам, как «Пленницы», «Вселенная Стивена Хокинга», «Убийца», «Прибытие», «Мэнди», «Мария Магдалина» и многие другие. Теперь к этому списку добавится и полноформатный режиссерский дебют Йоханнссона под названием «Последние и первые люди» (Last and First Men). Несмотря на то, что пока не объявлено ни одной даты широкого проката, фильм будет показан на Берлинском кинофестивале в этом году, что даст поклонникам последний шанс увидеть новую работу талантливого артиста и услышать его последний саундтрек.

«Последние и первые люди» — это вольная экранизация одноименного научно-фантастического романа Олафа Стэплдона (Olaf Stapledon) с музыкой исландца, снятая на 16-миллиметровую черно-белую пленку. Закадровый текст читает актриса Тильда Суинтон. Проект также основан на фотоальбоме бельгийца Яна Кемпенарса Spomeniks. В течение месяца Йоханнссон путешествовал по Балканам, снимая военные монументы, установленные на территориях концентрационных лагерей и местах сражений. В 2013 году Йоханнссон написал сценарий и снял документальную короткометражку под названием «Конец лета» (End of Summer), рассказывающую о путешествии композитора на Антарктический полуостров с целью запечатлеть умиротворенные и почти нетронутые человеком пейзажи во время смены времен года.

70-й Берлинский кинофестиваль, известный также как Берлинале, в этом году пройдет с 20 февраля по 1 марта. Жюри возглавит британский актер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Джереми Айронс. Основанный в 1951 году Берлинский фестиваль входит в «Большую тройку» наряду с Венецианским и Каннским. Главный приз, «Золотой медведь», вручается за лучший полнометражный, лучший короткометражный фильм и за жизненные достижения. Помимо главного приза вручаются «серебряные» и «хрустальные» медведи, гран-при жюри и награды за выдающиеся достижения в искусстве в разных категориях, в числе которых лучшая музыка к фильму. Лауреатами в этой категории становились такие композиторы, как Александр Деспла («Мое сердце биться перестало») и Джонни Гринвуд («Нефть»).

Йохан Йоханнссон (Jóhann Jóhannsson) был фундаментален и создавал свои звуковые ландшафты с точностью математика. Природу каждого звука исландец понимал на уровне инженера-физика. Положение каждой ноты разбирал и анализировал как заправский теоретик музыки, чуждый импульсам и порывам творца. Каждое произведение Йоханнссона — монолит, идеальный сплав, единое звуковое пространство, живой организм. В багаже композитора десять сольных альбомов и ряд смежных проектов, среди которых особое место занимает Apparat Organ Quartet. Его саундтрек к фильму «Вселенная Стивена Хокинга» был номинирован на «Оскар», BAFTA, «Грэмми» и удостоен премии «Золотой Глобус». Подробнее с творчеством Йохана Йоханнссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.