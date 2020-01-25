Вышла новая биография Людовика Бурса (Ludovic Bource) в альманахе композиторов.

Людовик Бурс (Ludovic Bource) — французский аранжировщик, кинокомпозитор, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Сезар» за музыку к фильму Мишеля Хазанавичюса «Артист». Совместно с режиссером он также написал саундтреки для его картин «Мои друзья», «Агент 117: Каир – шпионское гнездо» и «Агент 117: Затерянные в Рио». В 2018 году написал саундтрек к нашумевшему российскому сериалу Петра Буслова «Домашний арест».

Подробнее с творчеством французского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/bource