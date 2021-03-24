Томас Фарнон объявил о скором выходе своего нового оркестрового альбома, название и точная дата релиза которого пока держутся в секрете. Запись материала началась в августе прошлого года, и сегодня уже можно послушать первые результаты — созданное во время изоляции произведение Nesta, которое является музыкальным отражением этого странного времени, пробуждая самые теплые чувства и ностальгию.

Записанная прошлой осенью пьеса включает теплые струнные гармонии и нежный аккомпанемент духового оркестра с эмоциональной фортепианной мелодией, деликатно сыгранной самим Томасом Фарноном. Из-за пандемии и локдауна композитор дистанционно руководил записью оркестра Sofia Session Orchestra из своей лондонской студии и также дистанционно работал с солистами из разных уголков мира. Ранее он представил произведения Protest, Dream и Lost. Последний полноформатный студийный релиз Томаса Фарнона под названием Solace увидел свет два года назад.

Томас Фарнон (Thomas Farnon) — британский композитор, который регулярно сотрудничает с Лорном Бэлфом, Рупертом Грегсоном-Уильямсом и Хансом Циммером, автор музыки к фильмам «Один человек и его обувь», «Портрет бойца», «Главный герой», дополнительной музыки для фильмов «Тарзан. Легенда», «По соображениям совести», «Чудо-женщина», «Черчилль», «Из другого теста», «Американский герой», продюсер музыки к фильму «Лего Фильм: Бэтмен», автор саундтрека к видеоиграм Assasins Creed 3 и двух частей Skylanders. Его музыка известна прежде всего своей эмоциональностью, мелодичностью и яркостью.