«Циркулейт» Карлоса Сипа (Circulate by Carlos Cipa) – это минималистичный отрывок с мрачным оттенком, передающий атмосферу вечера. В последовательности из четырех аккордов прослеживается красивая мелодия, которая развивается и обретает форму на протяжении всего произведения.

Неоднозначность пьесы кроется в природе ее построения: гармония всегда представлена в первых обращениях аккордов, что дает ей ощущение беспокойства и постоянной неразрешенности.

В марте 2022 года Карлос Чипа посетил известную мастерскую по производству пианино Klangmanufaktur в Гамбурге, чтобы сыграть и записать на одном из их самых красивых инструментов. Там собраны старые и изношенные рояли Steinway, после чего их полностью реставрируют и готовят к новым концертам.

Вдохновленный открытием этих особенных инструментов, Карлос решил записать в мастерской свою композицию Circulate на недавно отреставрированном рояль Steinway C, сделанным в 1925 году. По произведению режиссер Пол Зоннтаг (Paul Sonntag) снял и смонтировал видео. Карлос признается, что поклонники с теплом приняли новую композицию:

Как и многие успешные композиторы, Карлос Сипа начал заниматься музыкой в очень раннем возрасте. В пять лет он уже играл на пианино этюды Шопена и пьесы Равеля, но мир академической музыки оказался чуждым мальчику. Он не стал учиться на профессионального пианиста, а в подростковом возрасте и вовсе максимально отдалился от классики — стал барабанщиком в хардкор-группе Pangaea. Спустя годы Карлос признал, что увлечение барабанами не прошло даром и отразилось на его музыке. В сознательном возрасте он вернулся к истокам. Сейчас у композитора насчитывается несколько альбомов и любовь десятков тысяч слушателей. Подробнее с биографией Карлоса Сипы можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.