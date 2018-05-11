Во всех шести городах июньского тура немецкого композитора поддержит Игорь Хабаров. Российский неоклассик придерживается противоположного Мартину творческого кредо. В отличие от своего коллеги из Германии молодой композитор из Северной столицы является строгим адептом акустики. Отрицая любые попытки использования аудиоаппаратуры и синтезированного звука, он выжимает максимум возможностей из концертного рояля. В программе прозвучат произведения Игоря из мини-альбома «Be». Также пианист впервые перед широкой публикой исполнит пьесы из своего полноформатного студийного дебюта.
Расписание тура:
14 июня — Красноярск — Концертный зал Красноярского института искусств
15 июня — Новосибирск — Культурная среда «Энергия»
17 июня — Екатеринбург — Свердловская государственная детская филармония
18 июня — Челябинск — Зал органной и камерной музыки «Родина»
21 июня — Москва — Центральный дом художника
22 июня — Санкт-Петербург — Дворец Белосельских-Белозерских
Ознакомиться с творчеством артистов и приобрести билеты на концерты можно ЗДЕСЬ.