Во всех шести городах июньского тура немецкого композитора поддержит Игорь Хабаров. Российский неоклассик придерживается противоположного Мартину творческого кредо. В отличие от своего коллеги из Германии молодой композитор из Северной столицы является строгим адептом акустики. Отрицая любые попытки использования аудиоаппаратуры и синтезированного звука, он выжимает максимум возможностей из концертного рояля. В программе прозвучат произведения Игоря из мини-альбома «Be». Также пианист впервые перед широкой публикой исполнит пьесы из своего полноформатного студийного дебюта.

Расписание тура:

14 июня — Красноярск — Концертный зал Красноярского института искусств

15 июня — Новосибирск — Культурная среда «Энергия»

17 июня — Екатеринбург — Свердловская государственная детская филармония

18 июня — Челябинск — Зал органной и камерной музыки «Родина»

21 июня — Москва — Центральный дом художника

22 июня — Санкт-Петербург — Дворец Белосельских-Белозерских

Ознакомиться с творчеством артистов и приобрести билеты на концерты можно ЗДЕСЬ.