Впервые в России Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) представит эксклюзивную программу All Strings Attached, приуроченную к выходу нового альбома «re:member». При поддержке перкуссиониста и струнной секции композитор исполнит свои лучшие пьесы и ранее не опубликованный материал в новом неожиданном прочтении. Центральным элементом шоу станет специально разработанное устройство, которое с помощью генеративного алгоритма синхронизирует игру двух дисклавиров Yamaha. Самостоятельная игра инструментов, созданных японской компанией, станет органичным продолжением музыкальной мысли пианиста, рождающего на сцене алхимию высоких технологий и первозданной акустики.

Ólafur Arnalds — известный композитор из Исландии, лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes, друг и соратник немецкого пианиста Нильса Фрама. Произведения музыканта стали саундтреками к популярным кинофильмам («Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры»), телесериалам («Убийство на пляже», «Подари мне убежище») и к современной балетной постановке Dyad 1909.

Расписание концертов:

17 сентября — Москва — Светлановский зал ММДМ

19 сентября — Санкт-Петербург — Дом Культуры им. Ленсовета

Ознакомиться с творчеством артиста и приобрести билеты на концерты можно ЗДЕСЬ.