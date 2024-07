Стартовал показ нового сериала «Книга Бобы Фетта» (The Book of Boba Fett) — это очередной спин-офф «Звездных войн» и попытка показать вселенную культовой космической саги с более человечной стороны, углубить канон и рассказать короткие истории не о масштабных сражениях, джедаях или империях, но о богатой культуре обитающих в ней рас и народов. Основную музыку к нему написал Джозеф Ширли, а главную тему — шведский композитор Людвиг Йоранссон, которому доверили озвучить два сезона предыдущего громкого спин-оффа, сериала «Мандалорец». Она выдержана в том же фирменном стиле — эпическая симфоническая музыка с элементами тревожной электроники и этники под стать космическому вестерну с напряженными погонями и ожесточенными схватками. Кроме того, вокал сильно напоминает традиционные песни коренных народов, что может быть отсылкой к разнообразной и межгалактической сюжетной линии сериала. Первый сезон «Книги Бобы Фетта» состоит из семи эпизодов. Премьера первого состоялась 29 декабря 2021 года, а последний покажут 9 февраля 2022 года. В свою очередь релиз оригинального саундтрека сериала ожидается в ближайшее вермя, однако точную дату его выхода пока не сообщают.

Людвиг Йоранссон (Ludwig Göransson) — шведский композитор, обладатель премий «Оскар» и «Грэмми» за музыку к фильму «Черная пантера», автор музыки к таким картинам, как «Довод», «Веном», «Крид: Наследие Рокки», «Полтора шпиона» и «Весь этот мир», сериалам «Мандалорец», «Атланта» и «Сообщество». Кроме того, Людвиг давно и тесно сотрудничает с триумфатором «Грэмми-2019» Childish Gambino. В 2018-м году оба получили номинации за песню Redbone и альбом Awaken, My Love!, спустя год — отхватили сразу две статуэтки за абсолютный хит This is America. Подробнее с творчеством Людвига Йоранссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Джозеф Ширли (Joseph Shirley) — многообещающий кинокомпозитор, аранжировщик, продюсер саундтреков к фильмам «Довод», «Крид», «Веном», «Черная пантера», сериалу «Мандалорец», перу которого принадлежит оригинальная музыка к сериалам «Тайное общество мистера Бенедикта», «Райан Хансен раскрывает преступления на телевидении», фильму «Бэд трип».