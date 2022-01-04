Знаменитый польский композитор выступит автором музыки к фильму «Эмили» (Emily) — байопику об английской писательнице и поэтессе Эмили Бронте режиссера Фрэнсис О’Коннор со звездой сериала «Сексуальное просвещение» Эммой Маккей в главной роли. Это история о бунтарке и изгое, девушке, осмелившейся заявить о себе, принять свою истинную природу, несмотря на последствия. Бронте — автор «Грозового перевала», эталонного романа позднего романтизма и классического произведения ранневикторианской литературы.

В работе над саундтреком пан Коженевский сотрудничал вместе с камерным хором Музыкальной Академии имени Феликса Нововейского в Быдгоще и Оркестром Польского радио (Polish Radio Orchestra), с которым ему уже удалось поработать в 2009 году над музыкой к мультфильму «Звезда Коперника» (Copernicus’s Star). Дата выхода «Эмили» в широкий прокат пока не озвучена. Напомним, последней работой Абеля Коженевского на сегодняшний день стал саундтрек к шпионской драме «Игры шпионов», а в ближайшее время на экраны выйдет исторический фильм «Император» с музыкой композитора.

К услугам Абеля Коженевского (Abel Korzeniowski) прибегают такие именитые режиссеры, как Том Форд и Карло Карлеи. Музыкальное сопровождение для своей романтической драмы композитору доверяет сама Мадонна, а аранжировки для альбома — Патрисия Каас. Мэтры Голливуда и польского кинематографа ценят «старомодный» подход Абеля к работе. В то время как большинство его коллег склоняются к использованию синтезаторов, Коженевский упорно стоит на своем — его мелодии для кино почти всегда начинаются со струнных. Подробнее с творчеством Абеля Коженевского можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

30 января 2022 года в Москве состоится премьера новой программы по музыке Абеля Коженёвского. «Солисты Неоклассика» исполнят лучшие произведения польского композитора для фортепиано и струнных. Информация и билеты: https://neoclassica.ru