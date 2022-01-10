Французский композитор и пианист объявил о выходе своего второго студийного альбома, который получил название Letter. В поддержку релиза, который намечен на 11 февраля, он представил новый сингл Love — сольную фортепианную пьесу о самом важном чувстве на свете. В будущий релиз также войдут композиция Solitude, которая увидела свет в прошлом году, и еще 16 ранее неизданных произведений, одно из которых (Sincerely) записано со скрипачкой и сестрой артиста Линой Памар. Примечательный факт, что именно ее соло звучит в телевизионной рекламе видеоигры Assassin’s Creed Valhalla. Напомним, в 2019-м Софьян Памар выпустил свой дебютный альбом Planet, который спустя год получил продолжение в виде «золотого» издания. Недавно француз выступил в рамках проекта Cercle на фоне северного сияния в Лапландии, а в ноябре 2022 года станет первым пианистом, который даст большой сольный концерт на парижском стадионе Accor Arena.

Золотой медалист Консерватории Лилля Софьян Памар (Sofiane Pamart) описывает себя как «пианист от кутюр с менталитетом и имиджем рэпера». Молодой бунтарь французской неоклассики, тем не менее, смог покорить широкую аудиторию эмоциональной точностью своего творчества. Его одновременно поэтические, романтические и меланхоличные мелодии затрагивают сердце, словно музыка из фильмов. Уже в юности он сотрудничал с известными французскими хип-хоп-исполнителями, играл в группе Rhapsodie, но больше всего прославился в качестве аккомпаниатора SCYLLA. Его проникновенные мелодии усиливают остроту текстов коллеги по сцене и заставляют обоих артистов постоянно выходить за пределы своих возможностей. Сольное творчество Памара — это квинтэссенция ювелирной игры и роскошного мелодизма, являющихся визитной карточкой пианиста. Подробнее с творчеством Софьяна Памара можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.