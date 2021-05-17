Уно Хельмерссон, являющийся сегодня одним из самых востребованных скандинавских композиторов, выпустил дебютный студийный альбом под названием First. В него вошли 11 произведений, каждое из которых вдохновлено моментом из жизни автора или чем-то особенным: книгой, фильмом или просто звуком. В то время как в альбоме прослеживаются характерные черты работ Хельмерссона для телевидения и кино, такие как атмосферные саундскейпы, навязчивые мелодии, разнообразные ритмы и необычные инструменты, он также демонстрирует талант композитора к написанию самостоятельной музыки, помимо его успешных теле- и кинопроектов.

Хельмерссон сочинял, аранжировал, сводил и продюсировал First в собственной студии ABHL в Стокгольме. Он играет вместе со струнным ансамблем в большинстве пьес на различных инструментах, включая стальную педальную гитару, контрабас, перкуссию, фортепиано, орган и фисгармонию. Композитор активно исследует и вникает в то, чего раньше не делал, например, конструирует и переделывает инструменты. В частности, он разобрал пианино, просверлил отверстия в его раме и поместил внутрь него другие инструменты, чтобы создать новые звуки, которые вносят свой вклад в уникальное и самобытное звучание альбома.

«Эта музыка предназначена для размышлений и успокоения. У меня есть собственные представления о том, о чем этот альбом, но в основном слушатель должен наслаждаться и находить в нем свои собственные смыслы. Независимо от того, живем мы с целью или без, мне нравится думать, что моя цель — это слушать, размышлять и отдавать в форме музыки», — говорит Уно Хельмерссон.

Уно Хельмерссон (Uno Helmersson) — шведский композитор, мультиинструменталист, автор саундтреков к фильмам и сериалам, включая всемирно известный «Мост». Он обучался музыке в гимназии и на подготовительных курсах, прежде чем был принят в Королевский музыкальный колледж в Стокгольме. Во время учебы Уно познакомился с Йоханом Сёдерквистом и после выпуска работал его ассистентом над такими фильмами, как «Впусти меня», «Кон-Тики» и «Лимбо». Среди его заметных работ также значится музыка к документальным сериалам, таким как «Броненосец», «Побег», «Изнутри военной диктатуры» и «По указу президента».