Канадская скрипачка, композитор и участница Arcade Fire выпустила сольный студийный альбом под названием Detritus. Он вдохновлен личными переживаниями артистки и документирует «два мучительных, душераздирающих и безумных года» ее жизни. В записи помогали коллеги Сары по группе — валторнист Петро Амато (Pietro Amato) и барабанщик Джереми Гара (Jeremy Gara). Detritus стал третьим сольным альбомом Нойфилд после дебютного Hero Brother, спродюсированного композитором Нильсом Фрамом, и второго сольника The Ridge.

«Не хочу называть это кризисом среднего возраста, но это определенно был один из тех моментов, когда все вокруг рушилось, и я многое узнала о себе, — говорит скрипачка. — Когда вы проходите через что-то в жизни, вам нужно оглянуться, чтобы осознать произошедшее». Название альбома часто переводится как «мусор» или вещи, которые больше не нужны, однако Сара вместо видит в нем драгоценные останки после периода потрясений. Применяя эту метафору к своей собственной жизни и бурному периоду, который она переживала, Нойфельд говорит, что альбом исследует, что происходит после него, и отвечает на вопросы, что остается в такой ситуации от личности и что такое жизнь.

Альбом Detritus состоит из семи произведений. Например, With Love and Blindness изначально была написана для танцевальной труппы Peggy Baker Dance. Сара и Джереми Гара исполняли ее на сцене с четырьмя женщинами, движущимися в медитативной гармонии, словно это была передача секретной информации. Альбомная версия получилась более короткой и песенной по форме, особенно после добавления вокала. The Top — единственная сольная скрипичная композиция с вокалом на альбоме, быстрая, яростная, вгоняющее в состояние транса произведение для живого исполнения. Девушка записывала его глубокой зимой во время пандемии и на последних месяцах беременности, поэтому решила запечатлеть в музыке этот особый момент.

Сара Нойфилд (Sarah Neufeld) — канадская скрипачка, участница популярной инди-рок-группы Arcade Fire и соосновательница современного инструментального ансамбля Bell Orchestre. Ее звучание пропитано влиянием Бартока, Артура Рассела и Aphex Twin, в ее личной дискографии — три сольных альбома. В 2015 году Нойфилд выпустила альбом в соавторстве с известным саксофонистом Колином Стетсоном, удостоенный награды Juno Award.