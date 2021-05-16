Американская пианистка и композитор выпустила новый сингл Tamie, который предваряет ее будущий дебютный альбом, который так и будет называться — Chloe Flower. Пьеса и снятый для нее клип посвящены подруге Тами. Они олицетворяют красоту и стойкость американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана.

«Я сочинила Tamie для своего будущего альбома, используя азиатские последовательности аккордов, когда антиазиатской риторики и насилия в обществе не было и в помине. Это произведение о гордости Азии, и поэтому сейчас лучшее время для его выпуска. Когда я его играю, то испытываю чувство прекрасного, силу и стойкость, которые, надеюсь, испытают и слушатели», — говорит Хлоя. Девушка спродюсировала и записала новый альбом в своей нью-йоркской квартире во время пандемии Covid-19. В нем есть декламация от популярного писателя Дипака Чопры и авторская аранжировка Флауэр на песню Bad Guy певицы Билли Айлиш. Альбом Chloe Flower из 14 композиций намечен к выходу 16 июля.

Хлоя Флауэр (Chloe Flower) — феномен в музыкальной индустрии, пианистка с классическим образованием, композитор и общественный деятель, выпускница Джульярдской и Манхэттенской школ музыки. Ее имя в качестве гостевой пианистки красуется на альбомах Nas и Timbaland, она может виртуозно играть на пианино с рэп-звездой Cardi B на премии «Грэмми-2019» и одновременно выступать на мероприятиях ООН, посвященных борьбе с торговлей людьми.