Композитор Людовико Эйнауди выпустил виниловые пластинки в честь двадцатилетия альбома Una Mattina

03.08.24

Альбом Una Mattina был выпущен 20 лет назад. Он состоит из 13 композиций, написанных и спродюсированных самим Эйнауди. В своём блоге композитор делится впечатлениями об альбоме: «Этот альбом вызывает у меня тёплые чувства, потому что он связан с приятными моментами моей жизни и содержит мои любимые фортепианные композиции, такие как Una Mattina и Nuvole Bianche». В честь 20-летия альбома «Una Mattina» композитор представил виниловые пластинки.

«Una Mattina» — это название одной из композиций альбома, которая длится 3 минуты 26 секунд. Она стала одним из самых популярных треков альбома и часто исполняется на концертах.

Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Прямо сейчас во многих городах России проходят концерты оркестра CAGMO «Саундтреки Эйнауди», посвящённые творчеству великого итальянского композитора. Информация и билеты: https://cagmo.ru/eost

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