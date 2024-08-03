Композитор Людовико Эйнауди выпустил виниловые пластинки в честь двадцатилетия альбома Una Mattina

Альбом Una Mattina был выпущен 20 лет назад. Он состоит из 13 композиций, написанных и спродюсированных самим Эйнауди. В своём блоге композитор делится впечатлениями об альбоме: «Этот альбом вызывает у меня тёплые чувства, потому что он связан с приятными моментами моей жизни и содержит мои любимые фортепианные композиции, такие как Una Mattina и Nuvole Bianche». В честь 20-летия альбома «Una Mattina» композитор представил виниловые пластинки.

«Una Mattina» — это название одной из композиций альбома, которая длится 3 минуты 26 секунд. Она стала одним из самых популярных треков альбома и часто исполняется на концертах.