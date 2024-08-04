Сегодня состоялся релиз девятого трека River of Lights от пианистки и участницы Anoice, Юки Мурата

03.08.24

Сегодня был выпущен девятый трек River of Lights от пианистки-композитора и участницы Anoice, Юки Мураты, который войдет в новый сольный альбом под названием «24 Piano Sketches». Он будет выходить с 1 апреля 2024 года по 20 марта 2025 года. Этот долгосрочный проект предполагает добавление двух песен каждый месяц, в результате чего общее количество композиций составит 24.

В этот раз Мурата намеренно использовала кассетный магнитофон, проигрыватель MiniDisc и ранние модели iPhone для записи каждой песни, в отличие от студийных альбомов её собственных групп, таких как Anoice. Благодаря использованию этого ретро-оборудования и упрощённых устройств удалось зафиксировать не только скрипучий звук пианино и окружающие шумы за окном, но и шум дешёвых микрофонов, что придаёт альбому особую атмосферу.

Это фантастическая и красивая фортепианная композиция.

Юки Мурата (Yuki Murata) начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Она является участницей группы Anoice и других проектов Такахиро Кидо. Узнаваемый почерк Юки — короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

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