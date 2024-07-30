Композитор Дэвид Невью работает над двумя новыми альбомами, которые надеется выпустить в следующем году

30.07.24

Дэвид Невью был занят работой в последнее время, но сейчас работает над двумя новыми альбомами, которые надеется выпустить в следующем году. Он планирует больше гастролировать в 2025 году, но сначала хочет закончить новые проекты, так как ему сложно заниматься творчеством во время путешествий и выступлений. Вы уже слышали некоторые фрагменты его работы, включая последние синглы Abide with Me и When I Survey the Wondrous Cross. Вот что пишет композитор в социальных сетях:

«Последнее время я был немного сдержан, но это лишь означает, что я занят работой. Сейчас я сочиняю и аранжирую музыку для двух новых альбомов, которые, надеюсь, смогу выпустить в следующем году. По крайней мере, один из них точно, а второй — в 2026 году. Так что да, новая музыка будет.

Я надеюсь начать больше гастролировать в 2025 году, особенно ближе к концу года, но мой приоритет — закончить новые проекты в первую очередь, потому что мне сложно заниматься творчеством, когда я много путешествую и выступаю. Поэтому я решил сделать перерыв в концертах, чтобы сосредоточиться на написании новой музыки.

Вы уже слышали некоторые фрагменты моей работы; последние синглы — это продвинутые треки с будущих альбомов (Abide with Me, When I Survey the Wondrous Cross и моя оригинальная композиция Faith Over Fear). Вероятно, я выпущу ещё несколько синглов этой осенью.

Так что да, я был "тихим", но я не останавливаюсь на достигнутом. Я продолжаю работать. Всё больше и больше хорошего. После нескольких лет тишины вы снова услышите обо мне много нового в 2025 году, если Бог позволит.

Спасибо за вашу постоянную поддержку во время моего затишья!»

Дэвид Невью (David Nevue) очень популярен в Америке, где он собрал множество номинаций и премий. Его бесчисленные альбомы фортепианных произведений – это не постклассика в привычном для европейца понимании. Невью пишет куда более компромиссную, понятную массовому слушателю инструментальную музыку с элементами нью-эйджа и арт-рока. Произведения композитора часто ругают за излшинюю сентиментальность, барочность, пышность и простоту формы. Но Дэвид – академически грамотный, фундаментальный композитор и сильный мелодист. Подробнее с творчеством Дэвида Невью можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

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