Известный японский композитор и продюсер Рюити Сакамото, прародитель японской электронной поп-музыки, скончался в возрасте 71 года. Его творчество отмечено многими наградами, в том числе премиями «Оскар» за лучшую музыку к фильму «Последний император» (1988), «Грэмми» за лучший альбом, являющийся саундтреком к фильму, и Bafta за свою работу в качестве сольного исполнителя и в качестве члена Yellow Magic Orchestra (YMO).

По разным источникам известно, что сердце композитора остановилось во вторник 28 марта. Причина заключается в онкологическом заболевании, о котором композитору стало известно еще 9 лет назад.

Сакамото начал заниматься музыкой в возрасте 10 лет и был вдохновлен творчеством группы the Beatles и Клода Дебюсси. Он основал YMO с Харуоми Хосоно и Юкихиро Такахаши в 1978 году, и их музыкальные эксперименты оказали влияние на весь техно-поп и хип-хоп. «Азиатская музыка сильно повлияла на Дебюсси, а Дебюсси сильно повлиял на меня. Так что музыка путешествует по миру и проходит полный круг», — сказал он в 2010 году.

В интервью 2018 года Сакамото описал свое стремление бросить вызов условностям западной музыкальной композиции.

«Когда я пишу музыку, мое мышление ограничено формами западной композиции, которую я изучил, когда был подростком. Но я всегда хотел сломать ее, сломать стену или ограничить себя в ловушке внутри. Иногда использование электроники или смешивая ее с электроникой помогало мне сломать эту стену».

Ему также нравилось изучать различные музыкальные стили. «После того, как я просыпаюсь, я начинаю думать, хм, какую музыку я буду слушать», — сказал он. «Иногда, случайно, вы знаете, какая-то музыка приходит мне на ум. Для меня нет различий в жанрах или категориях. Музыка есть музыка».

В Японии он также был известен как защитник окружающей среды, особенно после аварии на АЭС Фукусима в 2011 году. Читайте также: Композитор Рюити Сакамото призывает прекратить план реконструкции Дзингу.

Родившийся в 1952 году, его отец был литературным редактором японских писателей, в том числе лауреата Нобелевской премии Кензабуро Оэ. Будучи студентом, он получил классическое образование, но позже специализировался на этномузыкологии в Токийском национальном университете изящных искусств и музыки. Он был очарован мировой музыкой, в том числе музыкой острова Окинава в Японии.

Его более позднее сотрудничество включало работу с Брайаном Ино, Альвой Ното и виолончелистом Жаком Мореленбаумом. У Рюити Сакамото есть дочь Миу Сакамото – певица J-pop.

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.