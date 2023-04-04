Разве они не прекрасны? Осталось чуть больше недели, и альбом Field немецкого композитора Мартина Кольштедта выйдет в свет. На обложке шедевр Дороти Либшер (Dorothee Liebscher) Einleuchten («смысл») как идеальная метафора музыки, которая на нем прозвучит. Винил и компакт-диски уже готовы отправиться в путешествие для всех слушателей. Предварительные заказы будут отправлены в следующую среду. Спасибо за вашу поддержку!

Сегодня можно прикоснуться к умиротворенным настроениям нового альбома Feld. Первая представленная композиция VIM, исполненная на синтезаторе и фортепиано, гармонично сочетает изысканные обороты с мягко парящим мотивом произведения, которое всегда уносило, как признался композитор, мысли вдаль. “Может быть, он перенесет и ваши тоже” – пишет он. Смотрите первое видео в статье: Композитор Мартин Кольштедт анонсировал новый альбом Feld.

Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта (Martin Kohlstedt). Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией. Совмещая в своей музыке звучание классического пианино и родес-пиано, он вольно перемещается по смежным с постклассикой территориям — от эмбиента к минималистичной электронике и обратно. Подробнее с творчеством Мартина Кольштедта можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.