Horfin Borg — первая композиция Ульвюра Эльдьяудна из будущего альбома с музыкой для интерактивного музыкального приложения Reykjavík GPS, с помощью которого прослушивание привязано к определенным GPS-точкам в центре города. Таким образом, опыт каждого слушателя уникален и разнообразен, потому что он может выбирать бесчисленное множество разных маршрутов. В процессе работы над проектом исландский композитор пытался понять, как можно использовать современные технологии для получения новых эмоций от прослушивания музыки. В записи Horfin Borg задействованы скрипка, альт, виолончель, валторна, фортепиано, орган, бас-гитара и всякий мусор для извлечения шумов. Инструменты записывали в различных частях Рейкьявика.

«Вы используете смартфон для прослушивания музыки и, прогуливаясь по определенному району в центре Рейкьявика, слышите, как меняется музыка, – объясняет принцип Ульвюр. — Я думал о музыке как о своего рода саундтреке к городу, который у каждого свой. Мой брат Халлдор Эльдьяудн отвечал за программирование приложения. Любой может получить к нему доступ, придя в центр города, разблокировав свой смартфон и перейдя по специальной ссылке». Проект возник в 2017 году и реализован при поддержке мэрии Рейкьявика. Альбом с музыкой для проекта Reykjavík GPS ожидается в 2021 году. Это будет первая крупная работа исландца за последние четыре года. Напомним, его последний альбом The Aristokrasia Project вышел в 2017 году.

Ульвюр Эльдьяудн (Úlfur Eldjárn) — исландский композитор, участник электронной группы Apparat Organ Quartet. В сольной ипостаси музыкант питает слабость к аналоговым синтезаторам и классическим инструментам, объединяя эстетику раннего синти-попа со струнными аранжировками. Его произведения — это синтез вокодерного роботизированного вокала в духе Röyksopp и Daft Punk, пульсирующего краут-рокового моторик-бита и устремленных ввысь оптимистичных мотивов, отсылающих к фантастическим мирам Айзека Азимова и вселенной мультфильма «Тайна третьей планеты». Подробнее с творчеством Ульвюра Эльдьяудна можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.