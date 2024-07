Британский композитор представил новый мини-альбом Home, в который вошли три авторских аранжировки известных рождественских произведений (A Holy Night, Happy Xmas (War is Over), Feliz Navidad) и две оригинальных пьесы (A Time for Giving, Simple Gifts). По словам пианиста, релиз призван стать трогательным и успокаивающим саундтреком к предпраздничной суете. Напомним, весной этого года увидел свет дебютный альбом Алексиса Френча под названием Dreamland.

«Для меня рождественские праздники — это вечера дома с семьей, настольные игры и совместные размышления об уходящем годе. После такого неспокойного года я буду думать о тех, кто сидит в изоляции дома, и о тех, для кого «дом» не является счастливым местом. Я передаю им свои самые теплые пожелания, так как мы все вместе ждем более яркого 2021 года, и я надеюсь, что моя музыка станет источником комфорта», — вселяет надежду композитор.

У знаменитого своим изысканным сочетанием неоклассики с элементами черной музыки Алексиса Френча (Alexis Ffrench) грандиозные амбиции — этот необыкновенный пианист и композитор с тонким чувством стиля стремится доставить радость миру смутных времен, изменить отношение людей к классической музыке, сделав ее более демократичной и актуальной. Черная шляпа, очки в аккуратной оправе, модный пиджак или бежевая куртка — непременные атрибуты сценического образа выпускника Школы Перселла, Гилдхоллской школы музыки и театра и Королевской музыкальной академии, самых престижных образовательных учреждений Великобритании. Даже розовый рояль, который часто мелькает в клипах Френча, смотрится элегантно и не выглядит китчем. Подробнее с творчеством Алексиса Френча можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.