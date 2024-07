Майкл Джаккино, автор музыки к первым играм серии Medal of Honor, вместе со своей коллегой Нами Мелумад написал саундтрек к новой части франшизы. Medal of Honor: Above and Beyond выходит после восьмилетнего затишья и возвращает игроков к истокам серии, во времена Второй мировой войны — это 120 страниц сценария и сотни интервью с ветеранами, которые разработчики игры провели за последние четыре года. Чтобы правильно уловить эмоциональный фон, передать ужасы глобального конфликта и трогательную историю о героизме и самопожертвовании людей, они путешествовали по реальным местам, где происходят события игры. Сюжет разворачивается в декорациях исторических сражений Второй мировой войны, которые представлены совершенно новым кинематографическим, захватывающим способом с помощью технологии VR. Игра Medal of Honor: Above and Beyond и саундтрек к ней увидят свет 11 декабря.

Майкл Джаккино (Michael Giacchino) — американский композитор с итальянскими корнями, обладатель премий «Оскар» и «Эмми», трехкратный лауреат «Грэмми». Впервые он обратил на себя внимание благодаря саундтреку к игре «Затерянный мир: парк Юрского периода». Джаккино был первым, кто записал музыку для игры на PlayStation с помощью симфонического оркестра. Продолжая работать в гейм-индустрии, он собрал массу наград за саунд-дизайн к сериям игр Medal of Honor и Call of Duty. Его перу принадлежат саундтреки к множеству мультипликационных фильмов знаменитой студии Pixar, в числе которых «Суперсемейка», «Рататуй», «Вверх». Кроме того, в списке работ композитора значатся такие голливудские блокбастеры как «Джон Картер», «Доктор Стрэндж», «Миссия невыполнима» и «Планета обезьян». Подробнее с творчеством Майкла Джаккино можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Портфолио композитора Нами Мелумад (Nami Melumad) включает более 130 проектов в самых разных жанрах, в первую очередь комедию HBO Max «Американский огурчик», триллер Amazon «Амнезия» и видеоигру Medal of Honor: Above and Beyond. Она является первой женщиной, ставшая автором саундтрека к одному из эпизодов сериала «Звездный путь», ее музыку и аранжировки также можно услышать в недавно вышедшем сиквеле о казахстанском журналисте Борате.