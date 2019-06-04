Документальный фильм «Tsukiji Wonderland», музыку к которому написал Такахиро Кидо, был удостоен высшей награды Japan Movie Critics Award в номинации «Лучший документальный фильм о Японии». «Я выражаю огромную благодарность всем, кто внес свой вклад в этот проект. Особенно Юки Мурате, которая положительно оценила мои наработки, и моей группе Anoice, исполнившей все эти прекрасные инструментальные партии», — выразил свой восторг по поводу победы Такахиро.

Токийский рыбный рынок Цукидзи представляет собой огромный торговый комплекс с широким ассортиментом рыбных продуктов. На рынке работает более 12 тысяч человек и около 30 тысяч клиентов ежедневно ведут там свои дела. Цукидзи поставляет рыбу для японских ресторанов, потребителей, а также отправляет экзотические продукты по всему миру. Документальный фильм «Tsukiji Wonderland» (2016) режиссера Наотаро Эндо посвящен японским оптовикам, которые становятся экспертами в области рыбного промысла и посвящают свою жизнь поиску лучшей и наиболее желанной рыбы для привередливых покупателей.

Такахиро Кидо — владелец токийского лейбла Ricco, верный соратник Юки Мурата, основатель проектов Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Импрессионист по духу, он ищет импульс к сочинению композиции в мимолетных ощущениях, зарисовках из реальной жизни. Кидо пишет музыку для кино, играет на добром десятке инструментов, самостоятельно программируя все записанные партии и дополняя полученное эффектами, шумами и глитчами. Юки Мурата — супруга и верная соратница Такахиро Кидо по проектам Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Узнаваемый почерк пианистки — кроткие, воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством и информацией о ближайших концертах Такахиро Кидо и Юки Мураты можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.