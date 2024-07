Дебютный альбом медиаменеджера вошел в топ-20 чарта Billboard. По версии американского издания, в категории классических альбомов музыкальный дебют Николая Картозии занял 18 место.

Альбом получил название «Melting» и посвящен побегу от судьбы и перерождению человека. Он был записан на знаменитой студии Abbey Road при участии дирижера Гэвина Гринуэя («Пираты Карибского моря», «Голодные игры»), скрипача Джона Ленехана («Гарри Поттер», «Дивергент, глава 2: Инсургент»), перкуссиониста Фрэнка Рикотти («Интерстеллар», «007: Спектр») и пианиста Джона Миллса («Доктор Стрэндж», «Парк Юрского периода», «Красавица и чудовище»).

За каждым произведением стоит целая история. «Kensico» — это название кладбища, на котором похоронен великий русский композитор Сергей Рахманинов, оказавший большое влияние на творчество Nico Cartosio. «Girl On An Iceberg» построена по структуре музыкального произведения для соревнований по фигурному катанию и посвящена фигуристке, которая в погоне за результатами на соревнованиях прожигает молодость. «Song for A» — единственная песня на альбоме, записанная при участии одаренной вокалистки Ангелины Йордан (Angelina Jordan), одержавшей победу в норвежской версии телешоу «Got Talent» в возрасте восьми лет. Оркестровую композицию с хором «The Longest Night in Limbo» Николай, в свою очередь, использовал в кампании по сбору средств для восстановления недавно сгоревшего собора Нотр-Дам-де-Пари.

За псевдонимом Nico Cartosio скрывается Николай Картозия, известный российский медиаменеджер и телевизионный продюсер, президент холдинга «Профмедиа ТВ». Вокруг своего вымышленного имени Николай планомерно поддерживает легенду о композиторе, который черпает идеи для своих романтических произведений в окружающем мире. Сам Николай ранее заявлял, что музыка — это его личная территория. В России, по его словам, он только телепродюсер и поэтому за границей использует творческий псевдоним.