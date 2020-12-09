Фильм «Путешествие с Нильсом Фрамом» (Tripping with Nils Frahm) и одноименный концертный альбом из восьми произведений запечатлели выступления немецкого музыканта в Funkhaus, знаковой концертной площадке Берлина. Именно там в январе 2018 года знаменитый пианист начал свое мировое турне и представил альбом All Melody, который положил начало его амбициозному путешествию продолжительностью в два года, а в декабре того же года дал четыре концерта кряду, ставшие эталоном его живых выступлений. Именно их и заснял на пленку режиссер Бенуа Тулемон (Benoit Toulemonde).

Tripping with Nils Frahm — это иллюстрация таланта Нильса как композитора и страстного исполнителя, а также чарующая атмосфера его завораживающих и уже ставшими легендарных шоу в берлинском Funkhaus, удивительное музыкальное путешествие, эксклюзивное и камерное. «Пришло время задокументировать мои концерты в изображении и звуке, когда я и моя команда были настоящими кочевниками, путешествуя любым способом, лишь бы отыграть еще одно шоу на следующий день, — говорит Нильс Фрам. — Обычно на концертах все идет не по плану, но объединив любимые моменты из четырех выступлений, мы смогли добиться того, что я пытался сделать все эти два года в туре: сделать все правильно! Когда звучат аплодисменты в конце записи, знайте — я улыбался, был немного горд и чувствую себя счастливым, что разделяю эти моменты с вами». Напомним, в первой половине этого года композитор выпустил альбом Empty и АСМР-короткометражку.

Многочисленные поклонники и пресса не первый год вводят Нильса Фрама (Nils Frahm) в ранг «живой иконы» неоклассики. Сам музыкант шумиху вокруг своей персоны объясняет легко: сегодня тишина более радикальна, чем шум. В эпоху громкой и нединамичной музыки берлинский музыкант предлагает аудитории нечто полностью противоположное. В его камерных шоу важна каждая деталь – стук и шорох, а нерв при исполнении композиций порой натянут до предела. Нильс Фрам не только изобретательный композитор, но и потрясающий исполнитель. На концертах он ловко управляется с грудой клавишных инструментов и синтезаторов, с драм-машинами и семплерами. Подробнее с творчеством Нильса Фрама можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.