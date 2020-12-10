Вышел Cyberpunk 2077 — долгожданная приключенческая ролевая видеоигра, действие которой происходит в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего. Оригинальную музыку к увлекательному сюжету о темном мире будущего написал соавтор саундтрека к игре «Ведьмак 3: Дикая охота» Марцин Пшибылович вместе с композиторами Петром Адамчиком и Полом Леонардом-Морганом.

По звучанию саундтрек к Cyberpunk 2077 кардинально отличается от вселенной «Ведьмака», для создания которого польский композитор объединился с фолк-группой Percival. Его основой стала мрачная, энергичная электронная музыка, записанная преимущественно на аналоговых синтезаторах, в частности легендарном советском «Поливоксе». По словам композиторов, они ориентировались на музыкальную эстетику 80-90-х годов, индастриал, IDM и рейв. В записи принимали участие также известные музыканты, такие как виолончелистка Тина Гуо (Tina Guo) и барабанщик Nine Inch Nails Илан Рубин (Ilan Rubin). Накануне релиза вышел мини-альбом оригинальной музыки к видеоигре Cyberpunk 2077, в который вошли шесть треков.

Также в приключенческом боевике на местной радиостанции Ночного города звучат композиции виртуальных артистов и коллективов, которых озвучивали вполне реальные исполнители, такие как Grimes, Refused, Run the Jewels, A$AP Rocky, Nina Kraviz и другие. Эта часть саундтрека выйдет в двух частях почти одновременно с игрой: первая — 11 декабря, вторая — спустя неделю, 18 декабря.

Марцин Пшибылович (Marcin Przybyłowicz) известен в первую очередь как музыкальный руководитель и ведущий композитор серии игр The Witcher («Ведьмак») и Cyberpunk 2077, а также как звукорежиссер игры The Vanishing of Ethan Carter. Вместе с тем он написал музыку к популярному польскому сериалу «Корона королей» и еще дюжины кинопроектов. Тонкая звукорежиссерская работа Пшибыловича дополняет завораживающую атмосферу и управляет эмоциями игрока. Подробнее с творчеством Марцина Пшибыловича можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Пол Леонард-Морган (Paul Leonard-Morgan) — британский композитор, автор музыки к фильмам «Области тьмы» и «Судья Дредд 3D», который также принимал участие в записи саундтрека к научно-фантастическому сериалу «Рассказы из Петли» вместе с Филипом Глассом. Петр Адамчик (Piotr Adamczyk) — штатный композитор студии CD Projekt RED, выпускник Университета Южной Калифорнии по классу создания музыки для кино и телевидения, автор музыки к видеоиграм Gwent: The Witcher Card Game и Thronebreaker: The Witcher Tales.