Композиторы Такахиро Кидо и Юки Мурата написали оригинальную музыку к драме «Потерянная девушка: Голливудская история» (Girl Lost: A Hollywood Story) режиссера Робин Бэйн. Также в картине звучат несколько песен их сторонних проектов Anoice и films. Фильм вышел на Amazon Prime и стал дебютом японского тандема в американском кинематографе. Ранее их музыка уже звучала в фильмах «Цукидзи — страна чудес» (Tsukiji Wonderland) Наотаро Эндо и (Penrose) Патрика Сенвики и Доминика Cпайталера.

«Потерянная девушка: Голливудская история» — это связанные между собой истории четырех женщин, вовлеченных в секс-индустрию, позволяющие взглянуть на темную сторону Лос-Анджелеса и табуированный образ жизни секс-работника. Сбежавшего подростка, мать-одиночку и двух профессиональных эскортниц объединяют личные судьбы, наполненные потерями, предательством и борьбой за выживание.

Такахиро Кидо (Takahiro Kido) — владелец токийского лейбла Ricco, верный соратник Юки Мурата, основатель проектов Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Импрессионист по духу, он ищет импульс к сочинению композиции в мимолетных ощущениях, зарисовках из реальной жизни. Кидо пишет музыку для кино, играет на добром десятке инструментов, самостоятельно программируя все записанные партии и дополняя полученное эффектами, шумами и глитчами. Юки Мурата (Yuki Murata) — супруга и верная соратница Такахиро Кидо по проектам Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Узнаваемый почерк пианистки — кроткие, воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Такахиро Кидо и Юки Мурата можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.