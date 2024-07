Британская академия кино и телевизионных искусств (The British Academy of Film and Television Arts) объявила лауреатов премии BAFTA-2021. В номинации «Лучшая музыка к фильму» победителями стали композиторы Трент Резнор и Аттикус Росс вместе с джазменом Джоном Батистой («Душа»). За золотую статуэтку вместе с ним боролись Эмиль Моссери («Минари»), Энтони Уиллис («Девушка, подающая надежды») и Джеймс Ньютон Ховард («Новости со всех концов света»). Их же номинировали в этой категории за музыку к фильму «Манк». 74-я церемония вручения наград за заслуги в области британского и мирового кинематографа прошла 11 апреля в Лондоне. Напомним, ранее Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист за саундтрек к тому же мультфильму получили премию «Золотой глобус».

BAFTA — одна из ведущих в мире независимых благотворительных организаций, которая привлекает общественное внимание к лучшим работам в кино, видеоиграх, на телевидении и поддерживает развитие творческих талантов в Великобритании и за рубежом. Посредством собственной премии и круглогодичной программы учебных мероприятий и инициатив, которая включает в себя семинары, мастер-классы, стипендии, лекции и схемы наставничества в Великобритании, США и Азии, BAFTA выявляет и отмечает лучших деятелей культуры, открывает, вдохновляет и воспитывает новые таланты, предоставляет возможности для обучения и творческого сотрудничества. Премию BAFTA нередко называют предвестником успехов «Оскара», победителей которой, в свою очередь, объявят уже 26 апреля в Лос-Анджелесе.

Трент Резнор и Аттикус Росс (Trent Reznor & Atticus Ross) — композиторский тандем, состоящий из участников популярной индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, лауреаты премий «Оскар», «Золотой глобус», авторы саундтреков к фильмам «Социальная сеть», «Исчезнувшая», «Девушка с татуировкой дракона», «День патриота», «Манк», «Душа», мини-сериалу «Хранители».

Джон Батист (Jon Batiste) — американский джазовый музыкант, бэнд-лидер ансамбля Stay Human, соавтор саундтрека к мультфильму «Душа» вместе с Трентом Резнором и Аттикусом Россом, за который он был удостоен премии «Золотой глобус».