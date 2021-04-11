Американский ансамбль Balmorhea после продолжительного перерыва выпустил новый альбом The Wind из 12 произведений, вдохновленных размышлениями о хрупкости природы, древним сказанием о святом, который принес ветер в безмолвную Французскую долину, и мыслями о климатической активистке Грете Тунберг, пересекающей Атлантику. Звучание коллектива по-прежнему сосредоточено вокруг неоклассики с ярко выраженным влиянием традиционной американской музыки. В записи помимо основателей ансамбля Роба Лоу и Майкла Мюллера приняли участие многие другие музыканты, среди которых Лиза Моргенштерн (Lisa Morgenstern), Моррис Клипхуис (Morris Kliphuis) и Кларис Йенсен (Clarice Jensen).

Первым синглом в преддверии релиза стало произведение Rose In Abstract, записанное на двух фортепиано в красивом зале Saal 3 в знаменитом берлинском культурном центре Funkhaus. В записи сингла La Vagabonde, вдохновленного деятельностью знаменитой экоактивистки Греты Тунберг, использованы фортепиано, трио контрабасов, валторна и бас-кларнет. А специально по случаю выхода еще одного сингла, The Myth, музыканты представили специальную ароматическую свечу с запахом средиземноморского кипариса, кафедрального ладана, амбры и мускуса. Напомним, последний студийный альбом, получивший название Clear Language, группа выпустила в 2017 году.

Ансамбль Balmorhea под руководством Роба Лоу и Майкла Мюллера из американского города Остин не боится использовать элементы традиционной американской музыки, чуждой серьезным композиторам. Наряду с виолончелью и контрабасом в их произведениях можно услышать банджо и «народную скрипку». Участники коллектива не скрывают, что вдохновляются музыкой Людовико Эйнауди, Макса Рихтера и Арво Пярта, но находят ей свое, сугубо американское прочтение. Жители диких прерий Техаса как никто другой способны передать атмосферу этих мест – захватывающие дух просторы и, вместе с тем, перманентную тоску размеренной жизни вдали от бурной цивилизации. Подробнее с творчеством Balmorhea можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.