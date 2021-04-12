«Неоклассика» дарит незабываемую возможность насладиться шедеврами культовых современных композиторов в живом исполнении. Оркестр CAGMO, заслуживший свое признание как у авторов с мировым именем, так и у преданных слушателей, перенесет в завораживающий мир трогательной, глубокой, искренней музыки, открыв новые грани современного композиторского искусства. В новой серии мероприятий каждый сможет найти концерт по своему вкусу, благодаря богатому разнообразию программ, составов и премьер.

В центре первого события — творчество Абеля Коженёвского и Макса Рихтера, двух гениев неоклассики, чьи глубокие, чувственные оркестровые произведения проникают в самое сердце и никого не оставляют равнодушным. Во многом благодаря завораживающим саундтрекам этих новаторов фильмы, в числе которых «Остров проклятых», «МЫ. Верим в любовь», «Одинокий мужчина» и «Вальс с Баширом», получили признание благодарной публики, взыскательных критиков и навсегда вошли в золотой фонд мирового кинематографа. На один вечер оркестр CAGMO и его солисты станут проводниками в увлекательном путешествии по музыкальной вселенной этих выдающихся композиторов.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его авторские работы увлекают на уровне самой идеи. Его музыка украшает самые яркие и запоминающиеся кадры культовых шедевров кино, в числе которых «Остров проклятых» Мартина Скорсезе, «Прометей» Ридли Скотта, «Дж. Эдгар» Клинта Иствуда, «Прибытие» Дени Вильнева. Тонкое чувство стиля британца в полной мере раскрывается в оригинальных саундтреках к фильмам «Вальс с Баширом», «Недруги», «Последняя любовь на Земле», «К звёздам» с Брэдом Питтом в главной роли, сериалам «Табу» и «Оставленные». Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Имя Абеля Коженёвского ставят в один ряд с важнейшими польскими музыкальными умами Кшиштофом Пендерецким, Войцехом Киляром и Яном Качмареком. Наибольший резонанс вызвали его саундтреки к двум картинам дизайнера и режиссера Тома Форда — «Одинокий мужчина» и «Под покровом ночи». Среди его ярких работ — музыка к легендарной антиутопии «Метрополис» Фрица Ланга, романтической драме «МЫ. Верим в любовь» Мадонны, хоррор-сериалу «Страшные сказки», современной экранизации бессмертной классики «Ромео и Джульетта» Карло Карлеи, исторической драме «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Подробнее с творчеством Абеля Коженёвского можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

30 апреля 2021 года оркестр CAGMO исполнит лучшие произведения композиторов Макса Рихтера и Абеля Коженёвского в рамках новой серии мероприятий «Антология “Неоклассики”». Информация и билеты: Москва — https://neoclassica.ru/anthology-msk, Санкт-Петербург — https://neoclassica.ru/anthology-spb.