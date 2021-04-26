Американская киноакадемия объявила лауреатов премии «Оскар-2021». 93-я церемония вручения наград «Оскар» состоялась в минувшее воскресенье. Победителями в категории «Лучшая оригинальная музыка к фильму» стали композиторы Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист за саундтрек к мультфильму «Душа» (Soul). Вместе с ними за главную кинонаграду также боролись композиторы Джеймс Ньютон Ховард («Новости со всех концов света»), Теренс Блэнчард («Пятеро одной крови»), Эмиль Моссери («Минари») и, опять же, Трент Резнор и Аттикус Росс («Манк»).

«Оскар» — главная и самая престижная премия в мире кино — ежегодно вручается Американской академией кинематографических искусств и наук, в состав которой входит более 6000 человек, разделенных по профессиональным гильдиям (актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры и т. д.). На сегодняшний день награда присуждается в 24 основных категориях.

Трент Резнор и Аттикус Росс (Trent Reznor & Atticus Ross) — композиторский тандем, состоящий из участников популярной индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, лауреаты премий «Оскар», «Золотой глобус», авторы саундтреков к фильмам «Социальная сеть», «Исчезнувшая», «Девушка с татуировкой дракона», «День патриота», «Манк», «Душа», мини-сериалу «Хранители».

Джон Батист (Jon Batiste) — американский джазовый музыкант, бэнд-лидер ансамбля Stay Human, соавтор саундтрека к мультфильму «Душа» вместе с Трентом Резнором и Аттикусом Россом, за который он был удостоен премии «Золотой глобус».