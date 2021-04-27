Немецкий пианист и композитор опубликовал видео своего выступления, которое состоялось в рамках кёльнского фестиваля C/O Pop Xoxo в этом году. В получасовой программе прозвучали произведения из нового альбома FLUR, который Мартин Кольштедт выпустил осенью прошлого года.

«За год у меня накопились новые темы, и в почти весеннем желании долгожданные модульные части FLUR слились в совершенно новую импровизацию с моим существующим словарным запасом. Устраивайтесь поудобнее, наслаждайтесь и не стесняйтесь делиться! Кто знает, когда будет следующий концерт», — прокомментировал видео немецкий композитор.

Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта (Martin Kohlstedt). Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией. Совмещая в своей музыке звучание классического пианино и родес-пиано, он вольно перемещается по смежным с постклассикой территориям — от эмбиента к минималистичной электронике и обратно. Подробнее с творчеством Мартина Кольштедта можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.