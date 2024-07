Новый альбом Music For Film and Theatre — это сборник из 12 произведений, которые польская пианистка и композитор написала для театра и кино за последние несколько лет. В частности, в него вошла музыка к документальному фильму xABo: Father Boniecki о мятежном польском священнике Адаме Бонецки, полнометражному фильму «Я никогда не плачу» (I Never Cry) режиссера Петра Домалевского (Piotr Domalewski), спектаклям «Нора» (Nora) и «Прадеды» (Pradziady) режиссера Михала Здуника (Michał Zdunik), фильму об австралийских пожарах «Правда в огне» (Truth in Fire) режиссера Тима Джорджсона (Tim Georgeson), короткометражному сериалу «Дома» (W Domu) режиссера Яцека Борцуха (Jacek Borcuch). Выход Music For Film and Theatre намечен на 18 июня.

Первым синглом стала пьеса Soleil Pâle («Бледное солнце»), которая была написана для арт-проекта французского режиссера Нильса Кастийона (Neels Castillon) и танцевального дуэта Alt Take, участниками которого являются танцоры Национальной оперы Парижа Марион Бардо и Симон Леборн. Кастийон также является автором живописного клипа F Major из последнего альбома польской пианистки под названием Home. Напомним, буквально недавно Hania Rani представила видеозапись своего выступления в варшавской студии Studio S2 и приурочила к нему релиз Live from Studio S2.

Hania Rani — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Hania Rani можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.