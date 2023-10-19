Итальянская газета Il Digitale включила композицию «Passengers» Бруно Бавота в список лучших шедевров современной музыки. Наряду с музыкантом в статье звучат имена композиторов Людовико Эйнауди, Эцио Боссо, Роберто Каччапалья и Джованни Аллеви.

Атмосфера «Passengers» — необыкновенная деликатность. Мелодия развивается с грацией, и, кажется, парит в воздухе, создавая ощущение удивительной легкости. Гармонии вызывают образы вечных пейзажей, приглашая слушателя во внутреннее путешествие по своим мыслям.

Одним из наиболее заметных элементов этой композиции является умелое использование фортепиано. Ноты исполняются с точностью и чувствительностью, которые отражают суть музыки Бавоты. Фортепиано становится инструментом эмоционального общения, энергично передавая чувства композитора.

Бруно Бавота (Bruno Bavota) старается сознательно раздвинуть канонические рамки «итальянской школы», привнося в свою музыку новые краски и свежие идеи. Его музыка звучит в сериале «Молодой папа» и его сиквеле «Новый папа». Подробнее с творчеством Бруно Бавота можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.