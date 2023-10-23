31 октября в Российской академии музыки имени Гнесиных (РАМ имени Гнесиных) в Москве состоится премьера концертной программы «Симфония Брат 2» от оркестра CAGMO Cinema Orchestra. Уникальная программа создана по мотивам саундтрека главной философской драмы нулевых.

Фильмы «Брат» и «Брат 2» – важнейший российский феномен, ставший истинной классикой. Принципы жизни Данилы Багрова, его взгляды и бессмертные цитаты в сопровождении легендарных песен признаны символами целой эпохи.

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В исполнении CAGMO Cinema Orchestra хиты групп «АукцЫон», «Сплин», «Наутилус Помпилиус», «Смысловые галлюцинации», «Маша и Медведи» и многих других исполнителей подарят чувство ностальгии и трепета по прошедшей, но никем не забытой истории жизни народного героя. «Симфония Брат 2» – это возможность погрузиться в атмосферу 90-х и вспомнить, в чем же на самом деле сила.

Билеты и список композиций по ссылке: https://cagmo.ru/c/bs2-msk-23-10-31-19