Этой осенью Оркестр Неоклассика представляет новую концертную программу и одноименный альбом – «Сны Чайковского». В исполнении струнного оркестра и фортепиано прозвучит уникальная музыкальная фантазия по мотивам творчества великого русского композитора.

Произведения Петра Ильича Чайковского обладают множеством виртуозных и неподвластных времени приёмов исполнения. Современное прочтение композиций в исполнении солистов оркестра Неоклассика сохранило главную музыкальную тему и особенность произведений, придав им новое неоклассическое минималистичное звучание.

Читайте также: Оркестр CAGMO Rock Orchestra представляет концертную программу «Симфония System of a Down»

В программе представлены смелые интерпретации известных произведений П.И.Чайковского: композиции из цикла «Времена года»; фрагменты из балета: «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Уникальная аранжировка Swan Lake уже доступна к прослушиванию.



Выход полного альбома запланирован на 20 октября 2023 года. Премьера концертной программы состоится 10 ноября в большой зале Консерватории Чайковского.

Концерты и музыка: https://neoclassica.ru/td/