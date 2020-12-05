В этом году культовый фильм «Вспомнить все» (Total Recall) режиссера Пола Верховена отмечает свое 30-летие. Немалую роль в успехе фантастического боевика 1990 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли сыграла захватывающая симфоническая музыка Джерри Голдсмита. Картина оказала огромное влияние на будущее кинематографии, а музыка американского композитора ознаменовала собой кульминацию стилей и приемов, которые он разработал за четыре десятилетия работы для кино и телевидения.

По случаю круглой даты вышло юбилейное издание саундтрека, которое включает не только оригинальные звуковые дорожки к фильму в высоком качестве, но и большое количество дополнительного материала, включая интервью с режиссером Полом Верховеном, музыкальным супервайзером Кеном Холлом и другими людьми, благодаря которым «Вспомнить все» навсегда остался в памяти поколений. Оригинальную музыку к фильму исполняет Национальный филармонический оркестр Лондона под управлением самого Джерри Голдсмита.

Джерри Голдсмит (Jerry Goldsmith) — американский композитор, дирижер, классик киномузыки, лауреат премий «Оскар», «Эмми», автор музыки более чем к 250 телевизионным постановкам и кинолентам, в числе которых «Звездный путь», «Планета обезьян», «Рэмбо», «Основной инстинкт», «Чужой» и другие.