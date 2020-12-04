Новый сборник песен из Assassin’s Creed Valhalla в исполнении Эйнара Селвика под названием Wave of Giants состоит из десяти композиций, часть из которых увидели свет в составе оригинального саундтрека к видеоигре.

«Wave of Giants, или «Волна гигантов» — это древнескандинавская поэтическая метафора, означающая поэзию, которая относится к мифу, когда бог Один украл «мед поэзии» у йотуна Квасира, — объясняет Эйнар Селвик. — Название показалось мне очень подходящим, так как большая часть моей работы над музыкой к Assassin’s Creed Valhalla заключалась в том, чтобы предоставить голос скальдам и поэтическим традициям, которые когда-то лежали в основе скандинавской культуры. Новая, а также уже существующая древнескандинавская поэзия под аккомпанемент инструментов, тональностей и ритмов древней Норвегии и Севера в формате минималистичных, неотшлифованных студийных записей, так и оригинальных произведений, схожих со звуковым ландшафтом Wardruna — этот альбом дает хорошее представление о моем участии в игре, а также о самой игре!»

Эйнар Селвик (Einar Selvik) — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. Музыкант вдыхает новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Эйнара Селвика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году группа Wardruna во главе с Эйнаром отправится в большой мировой тур в поддержку нового альбома Kvitravn, в рамках которого посетит Москву и Санкт-Петербург. В основу программы лягут лучшие композиции, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни, которые посетители концертов услышат в живом исполнении одними из первых в мире. Именно Россию норвежцы выбрали для эксклюзивной мировой премьеры своей грандиозной концертной программы с участием духовой секции, оркестровой перкуссии и хора. Специально для этого эпохального события Wardruna подготовила новые аранжировки своих песен и дополнила основной состав новыми музыкантами. 24 июля группа выступит в Москве, а на следующий день, 25 июля — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna