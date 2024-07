Тайваньский неоклассический ансамбль опубликовал видеодневник своего тура по городам России, который прошел летом 2019 года. Это был первый визит коллектива в нашу страну, поэтому музыканты во время поездки постарались запечатлеть каждый город и каждое место выступления.

На фоне хроники звучат композиции из Ocean, Let’s Go! и других альбомов, которые Cicada впервые представили российским слушателям на своих концертах. Напомним, последний альбом под названием Hiking in the Mist, вдохновленный походами участников ансамбля по горам Тайваня, увидел свет осенью 2019 года.

Cicada — один из ведущих коллективов Азии в жанре современной классической музыки. В арсенале камерного ансамбля с Тайваня — скрипки, виолончель, фортепиано и акустическая гитара. Последняя дополняет хрупкую неоклассическую меланхолию группы звонкими фолк-роковыми интонациями. Кроткие, надрывные пьесы Cicada о взаимоотношениях человека с природой и друг с другом цепляют с первых нот, невольно заставляют сопереживать лирическим героям и рисуют в сознании красочные образы. Струящийся поток мелодий несет за собой множество историй — печальных и тревожных, полных счастья, свободы и полета. Подробнее с творчеством Cicada можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.