Британский композитор написал музыку к триллеру «Мавританец» (The Mauritanian) режиссера Кевина Макдональда со звездным составом актеров. Снятый по бестселлеру «Дневник Гуантанамо» фильм рассказывает историю Мохаммеда Ульд Слахи (Тахар Рахим), который находился в плену и подвергался пыткам правительством США в лагере Гуантанамо в течение десяти лет без суда и следствия. Практически потеряв веру, он получает надежду в лице адвоката Нэнси Холландер (Джоди Фостер) и ее партнера Тери Дункан (Шэйлин Вудли), которые сталкиваются с бесчисленными юридическими препятствиями в своем стремлении к справедливости. Бенедикт Камбербэтч играет прокурора, подполковника Стюарта Коуча. Премьера одного из самых ожидаемых фильмов состоялась сегодня на Кинофестивале в Глазго (Glasgow Film Festival). В мировой прокат картина выйдет 19 февраля, в российский — 1 апреля.

Том Ходж (Tom Hodge) — британский композитор, пианист, кларнетист, участник дуэта Piano Interrupted, номинант престижной премии Айвора Новелло, автор саундтреков к сериалам «МакМафия», «Восстание нацистов», фильмам «Сутенер», балету «Зал ожидания» и документальному кино. Он раздвигает границы современной классической музыки, сотрудничая с такими артистами, как Макс Купер, Eivør и Floex, соединяя электронную экспериментальную музыку, эстетику джаза и привычные песенные структуры.