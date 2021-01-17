Итальянский композитор опубликовал новое видео, на котором он сольно исполняет фортепианную версию произведения Breath из своего прошлогоднего альбома Share The World в роскошных интерьерах Общественного театра города Комо (Teatro Sociale di Como), построенного на руинах замка Руска в 1813 году и ставшего второй сценой театра Ла Скала во время Второй мировой войны. Там же Алессандро записал свое недавнее видео, на котором сыграл фортепианную версию знаменитой рождественской песни Last Christmas группы Wham!.

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Летом 2021 года Алессандро Мартире выступит на фестивале «Неоклассика», который пройдет по случаю десятилетия одноименного концертного агентства. Выступление итальянского композитора состоится 15 и 16 июля в Петербурге, 17 и 18 июля — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/nfestival