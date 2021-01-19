Бруно Бавота опубликовал Parallel Lines — первое из 12 сольных произведений, которые итальянский композитор планирует выпускать в течение 2021 года. Напомним, в прошлом году пианист выпустил две части сборника домашних зарисовок Apartment Loops и написал оригинальный саундтрек к документальному фильму «Объятие. История Антонино и Стефано Саэтта» (L’Abbraccio. Storia di Antonino e Stefano Saetta).

Бруно Бавота (Bruno Bavota) — молодой итальянский композитор, мультиинструменталист с безграничным потенциалом и необыкновенным даром объединения в своих произведениях интеллектуального и эмоционального начала. Его музыка, о которой часто говорят как о «обезоруживающе искренней» и «необычайно эмоциональной», за последние несколько лет претерпела серьезные творческие трансформации. Если ранние записи Бруно были максимально естественными и посвящены универсальным темам, то в его последних работах нашлось место медитации и саморефлексии. Подробнее с творчеством Бруно Бавота можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.