Популярный американский автор-исполнитель и мультиинструменталист Суфьян Стивенс выпустил свою партитуру для балета «Декалог» (The Decalogue) в исполнении пианиста Тимо Андреса.

Название «Декалог» обладает оттенком грандиозности: оно означает «Десять заповедей». И все же несмотря на масштабность задумки эта партитура, написанная Суфьяном Стивенсом для танцевальной постановки Джастина Пека (Justin Peck), премьера которой состоялась в Нью-Йорк Сити балете в мае 2017 года, напротив, тихая и экспериментальная. Фортепианная работа Стивенса, сыгранная Тимо Андресом, звучит как этюд в романтически-модернистской традиции, будто подсказана самим Клодом Дебюсси.

Тимо Андрес (Timo Andres) — американский композитор, пианист, благодаря особой индивидуальности достигший того неторопливого величия, которое редко ощущалось в американской музыке со времен Джона Адамса. Андрес известен сотрудничеством со многими выдающимися исполнителями и авторами, среди которых знаменитый Kronos Quartet и Филип Гласс. Его виртуозные исполнения часто отмечены жюри престижных премий, среди которых статус финалиста Пулитцеровской премии и протеже Приза Гленна Гульда.

Суфьян Стивенс (Sufjan Stevens) — популярный американский композитор и мультиинструменталист, номинант премий «Оскар» и «Грэмми» за песню Mystery of Love к подростковой романтической драме «Назови меня своим именем» режиссера Луки Гуаданьино. За свою карьеру Стивенс записал несколько фолковых альбомов, которые заработали ему славу одного из самых лиричных авторов-исполнителей современности.