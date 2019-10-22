Вышла новая биография Картера Бёруэлла (Carter Burwell) в альманахе композиторов.

Список фильмов, к которым написал музыку Картер Бёруэлл на редкость разнообразен, если не сказать, эклектичен: от криминальной комедии «Залечь на дно в Брюгге» и подростковой саги про вампиров «Сумерки» до сюрреалистической сатиры «Быть Джоном Малковичем» и психологического хоррора «Ведьма из Блэр 2: Книга теней». Однако главный его вклад в мировой кинематограф на данный момент, безусловно, связан с тем фактом, что Бёруэлл — «композитор братьев Коэнов», причем начиная с их дебютной картины «Просто кровь» 1984 года.



Подробнее с творчеством американского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/burwell