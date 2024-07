Оперу «Падение дома Ашеров» (The Fall of the House of Usher) по одноименному рассказу Эдгара Аллана По (Edgar Allan Poe) американский композитор-минималист написал в 1987 году. С тех пор она пережила большое количество постановок, была представлена в Европе, но только постановка вирджинской труппы Wolf Trap Opera в 2017 году удостоилась чести быть зафиксированной в аудиоформате и выпущенной в качестве отдельного издания спустя два года после премьеры.

Знаменитый психологический рассказ великого писателя будоражит воображение поэтов, драматургов и композиторов уже более полутора веков. Опера «Падение дома Ашеров» на либретто Артура Йоринкса (Arthur Yorinks) была закончена Филипом Глассом в 1987 году. Опус в двух актах с прологом предназначен для камерного ансамбля и певцов-солистов. Сочинение было создано по заказу Оперы Кентукки в Луисвилле (Kentucky Opera) и Американского репертуарного театра Кембриджа штата Массачусетс (American Repertory Theater), где 18 мая 1988 года и состоялась ее мировая премьера.

Жуткая история По оживает на сцене также благодаря мистическому саундтреку Филиппа Гласса, выполненному в его фирменном минималистском стиле с повторяющимися структурами. По словам композитора, произведение «погружает слушателя в звуковой шторм, который крутит, вертит, окружает и развертывается». Постановка вошла в официальную программу Glass@80, международного празднования 80-летия Филипа Гласса. Партитуру американского композитора исполнили певцы и музыканты ансамбля Inscape Chamber Orchestra под управлением дирижера Джозефа Ли (Joseph Li).

Филип Гласс (Philip Glass) является одним из самых влиятельных композиторов Америки. Его творческие инновации, широко известные как «минимализм» (сам Гласс предпочитает термин «музыка с повторяющимися структурами»), давно вошли в мейнстрим. Его оперы исполняют в Метрополитен-опера и далеко за ее пределами; его симфонии входят в репертуар лучших мировых оркестров; его саундтреки для кино неоднократно получали номинации на премию «Оскар». В начале этого года Филип Гласс стал лауреатом премии Центра исполнительских искусств им. Дж. Ф. Кеннеди, которая вручается деятелям искусства за вклад в американскую культуру. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.