Вышел новый альбом виртуозного армянского пианиста под названием The Call Within. В его записи также приняли участие басист Эван Мариен (Evan Marien), ударник Артур Хнатек (Arthur Hnatek) и приглашенные музыканты. Это эпическое путешествие в сокрытый от посторонних глаз внутренний мир артиста, который, несмотря на физическое тело, живет в сказочном мире, столь же реалистичном, как и настоящий — там, где момент бессознательного творения является способом почувствовать себя в сознании.

По словам Тиграна, произведение искусства рождается в нашем мире без видимой причины, но лишь для того, чтобы человек обнаружил в нем невидимое — божественную тайну. В альбоме стираются грани между исторической реальностью и воображаемым миром. The Call Within вдохновлен географическими картами из разных периодов истории, исследует поэзию, христианские и дохристианские армянские народные сказки и легенды, а также астрологию, геометрию, древнеармянский дизайн, наскальную резьбу и кинематографию.

Прославившийся благодаря слиянию джаза, фолка, прогрессивного рока и классических форм Тигран Амасян (Tigran Hamasyan) зарекомендовал себя как один из самых актуальных и востребованных пианистов своего времени. Его произведения — это сложные ритмы, неземные голоса и удивительные гармонии, которыми восторгаются такие легенды, как Брэд Мелдау и Хэрби Хэнкок. В его творческом багаже — внушительное количество наград, в числе которых главные призы джазового фестиваля в Монтрё и конкурса джазовых пианистов имени Телониуса Монка.